Busto Garolfo: più guariti ma un altro decesso

"Purtroppo devo ancora annunciarvi il decesso di un nostro concittadino - spiega il sindaco Susanna Biondi - I casi attuali di contagio nel nostro Comune sono 255 di cui 6 ricoverati".

Dopo tanto tempo iniziano ad esserci notizie buone per la comunità bustese: aumentano infatti i cittadini che si 'negativizzano', ma al tempo stesso Busto Garolfo torna a piangere un altro decesso per Covid-19.

"Purtroppo devo ancora annunciarvi il decesso di un nostro concittadino - spiega il sindaco Susanna Biondi - Esprimiamo alla sua famiglia e a tutti i suoi cari le nostre più sincere e sentite condoglianze. Siamo tutti davvero addolorati dal ripetersi di questi tracigi eventi. Ogni volta ci auguriamo che non succeda più e invece...

Oggi entrano in piattaforma 5 nuovi casi di positività. Abbiamo 12 persone risultate guarite e 2 nostri concittadini sono stati dimessi dall'ospedale.

I casi attuali di contagio nel nostro Comune sono 255 di cui 6 ricoverati. Coraggio!"

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro