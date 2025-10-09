meteo-top

'Migliori Anni': movimento, salute e socialità per invecchiare bene

Un progetto ambizioso e innovativo, che si distingue anche a livello europeo: “Migliori Anni” rappresenta infatti la declinazione locale di un programma premiato da Erasmus+.
Busto Garolfo - Presentazione progetto 'Migliori Anni'

Una sala civica gremita, un entusiasmo contagioso e un progetto che guarda al futuro con energia e positività. È stato presentato ufficialmente mercoledì 1 ottobre “Migliori Anni”, l’iniziativa del Comune di Busto Garolfo dedicata a tutti i cittadini over 60, pensata per promuovere uno stile di vita attivo, relazioni sociali e benessere psicofisico.

Un progetto ambizioso e innovativo, che si distingue anche a livello europeo: “Migliori Anni” rappresenta infatti la declinazione locale di un programma premiato da Erasmus+ come “miglior prassi europea per lo sport 2024”. A coordinarlo sul territorio è l’Aps Stare Bene Insieme, con la regia del Comune e la collaborazione della Consulta dello Sport, dell’Università del Tempo Libero — che diventa per l’occasione la “facoltà di Scienze Motorie” — e con il fondamentale coinvolgimento di tutti i medici di base di Busto Garolfo.

Il cuore del progetto è semplice ma potentissimo: creare occasioni di movimento e socializzazione per favorire un vero “invecchiamento di successo”. Con una sola iscrizione, infatti, gli over 60 potranno accedere fino a 11 corsi di attività fisica adattata, progettati e guidati dagli allenatori delle società sportive bustesi.

Un ruolo importante è affidato anche ai medici di base, che partecipano attivamente segnalando l’iniziativa ai propri assistiti, aiutandoli nella compilazione del PASSASPORT — una scheda dedicata alla valutazione dello stato fisico e relazionale — e offrendo un vantaggio concreto: il costo del certificato di buona salute è dimezzato per chi aderisce al progetto.

Durante la presentazione, tante le domande, la curiosità e la voglia di mettersi in gioco. “Il clima gioioso e affiatato che si è respirato in sala — commentano gli organizzatori — è il segno che questa proposta risponde a un bisogno reale: quello di muoversi, stare insieme e sentirsi parte di una comunità viva”.

Le iscrizioni sono ancora aperte: sul sito del Comune di Busto Garolfo è disponibile il catalogo completo delle attività e tutte le informazioni utili per partecipare.
Perché, come ricorda il titolo stesso del progetto, i migliori anni possono davvero iniziare adesso.

