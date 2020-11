Il giovane cantautore e chitarrista prodigio, ribattezzato sul palco di San Siro 'Guitar Man' da Bruce Springsteen, che ha emozionato i giudici alle audizioni di X Factor 2020 esce con nuovo video.

Invitato a suonare sul palco di San Siro a soli 12 anni da Bruce Springsteen e ribattezzato, in seguito alla sua performance sorprendente, “Guitar Man” dallo stesso “Boss”, Leo Meconi è un cantautore e un chitarrista prodigio! È online il video del nuovo singolo “ANGELS & OUTLAWS”.

«Il video di “Angels & Outlaws” – spiega Leo – è una sorta di viaggio immaginario con il quale ho voluto raccontare il momento storico che stiamo vivendo utilizzando le immagini che avevo in testa quando ho scritto questa canzone, che racconta il disagio delle persone causato dal lockdown ma anche dalle discriminazioni sociali, dalla povertà e dalle guerre.»

Il video del brano, diretto da Mimmo Fuggiano, alterna immagini che ritraggono la situazione che stiamo vivendo e che “Angels & Outlaws”, con una scrittura essenziale e un sound moderno, descrive.

Il brano, scritto e composto dallo stesso Leo Meconi e prodotto insieme a Filadelfo Castro e Renato Droghetti, è schietto e diretto e mostra il punto di vista di Leo, un giovane ragazzo portavoce della sua generazione, un po’ più incerta sul proprio futuro, ma allo stesso tempo speranzosa.

Leo Meconi, classe 2004, ha iniziato a maneggiare la chitarra dall'età di 7 anni ed ha iniziato a comporre le sue prime canzoni a 12 anni. Influenzato sin da piccolo dalla musica folk rock di Bob Dylan, di Johnny Cash, di Elvis Presley e soprattutto di Bruce Springsteen, negli ultimi anni Leo si è appassionato anche al pop di Ed Sheeran, Shawn Mendes e Lewis Capaldi. Il giovane cantautore è stato notato anche da una leggenda della musica italiana, Dodi Battaglia, che ha curato la produzione artistica del suo primo disco di inediti “I’ll Fly Away”, pubblicato a novembre 2019 (Azzurra Music). L’album ha ottenuto molti consensi sia dal pubblico che dalla critica, che ha accostato Leo ad artisti del calibro di John Denver, Paul Simon e Nike Drake. Hanno preceduto la pubblicazione di “I’ll Fly Away” due raccolte digitali di cover dal nome “It’s just me... and my guitar”, contenenti 46 cover dei suoi autori preferiti e 4 inediti scritti da Leo in giovanissima età, tra cui “Guitar Man”, brano che racconta proprio la serata del 5 luglio 2016 a San Siro. A luglio di quest’anno è stato pubblicato il singolo “Self-Respect”, interamente realizzato da remoto durante il lockdown.

