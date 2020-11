Nerviano: nuove piante in paese

Nerviano può contare da una paio di giorni su ventidue nuove piante. Si tratta di esemplari di Parrotia Persica posizionate in diverse aree del paese grazie all'Ersaf.

La novità porta benefici in almeno tre aspetti: ambientale, estetico e funzionale. La famiglia del patrimonio arboreo sotto il cielo di Nerviano può contare da una paio di giorni su ventidue nuovi figli. Sono le piante di Parrotia Persica posizionate in diverse aree del paese grazie all'Ersaf, ovvero l'ente regionale che si occupa dei servizi ad agricoltura e foreste. "Di queste piante - commenta soddisfatto il sindaco Massimo Cozzi - nove sono state posizionate nell'area esterna della scuola di via Di Vittorio, due nell'area del cimitero di Garbatola, due nel parco di largo Piazzi, sei nel parco delle Betulle, una nella rotatoria nella zona del Bennet (all'altezza del Sempione) e due nel parco Mocchetti". Insomma, nuova linfa ecologica ha finito per permeare larga parte del territorio cittadino. Con esemplari di una pianta che è originaria dell'Iran settentrionale e si caratterizza per la corteccia liscia e le foglie di forma ovoidale e pendente.

