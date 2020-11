Rose per la Vergine Maria

La Parrocchia di Vanzaghello rende omaggio alla Vergine Maria Immacolata e lo fa con tante rose che saranno deposte, appunto nel giorno dell'Immacolata, davanti al suo altare.

L'8 dicembre, giorno della festa dell'Immacolata Concezione, a Roma in piazza di Spagna il Papa depone un mazzo di fiori ai piedi di una statua di Maria, per renderle omaggio. Sulle orme, allora, del Santo Padre, anche la Parrocchia di Vanzaghello vuole celebrare la Vergine Maria Immacolata e lo fa con tante rose che saranno deposte, appunto nel giorno dell'Immacolata, davanti al suo altare. Chi volesse dare il suo contributo, potrà prenotare i fiori direttamente nella segreteria parrocchiale (martedì e venerdì, dalle 9 alle 12) oppure telefonando o mandando un messaggio al numero 347/7146238 (negli orari di apertura). "Si richiede un'offerta a partire da 5 euro - scrive la Parrocchia - da consegnare direttamente in segreteria o depositandoli nell'apposita cassetta di sicurezza della chiesa".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro