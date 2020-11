Vigili: nuovo comandante

Dopo la pensione di Maurilio Zocchi, ecco in paese il nuovo comandante della Polizia locale. Francesco Iulio ha preso, ufficialmente, servizio proprio nelle scorse ore.

L'arrivo a Vanzaghello nelle scorse ore. I primissimi giorni di servizio in paese e i primi incontri con i 'suoi' agenti, l'Amministrazione comunale e alcuni cittadini. Già, perché dopo che Maurilio Zocchi è andato in pensione, ecco in paese il nuovo comandante della Polizia locale. Tredici anni di esperienza alle spalle da Vigile urbano, Francesco Iulio, adesso, è pronto a ricoprire l'incarico, appunto, di responsabile. "Una persona molto motivata, che ha dimostrato fin da subito buone qualità e capacità - dice il sindaco Arconte Gatti - Con il suo insediamento, in questo momento, il nostro corpo di Polizia locale è composto da tre persone; questo ci permetterà, pertanto, di ragionare e mettere in campo un lavoro ancor più vicino alla popolazione. A nome di tutta l'Amministrazione voglio dare il benvenuto al nuovo comandante".

