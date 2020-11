L'Azione Cattolica di Legnano si ripropone di riavviare una riflessione sul tema partendo dai contenuti evidenziati nel document ('Laudato si') redatto dal Santo Padre con un incontro in programma per domenica 29 novembre alle 18.30.

Uomo e ambiente, ambiente e uomo. Un rapporto non sempre semplice e su cui soffermarsi non è mai tempo sprecato. Lo ha ricordato con chiarezza anche Papa Francesco nella sua enciclica 'Laudato si'. L'Azione Cattolica di Legnano si ripropone di riavviare una riflessione sul tema partendo proprio dai contenuti evidenziati nel documento redatto dal Santo Padre con un incontro in programma per domenica 29 novembre alle 18.30. Il compito di fornire spunti di approfondimento sarà racchiuso nelle parole di padre Giuseppe Riggio, caporedattore della rivista dei Gesuiti 'Aggiornamenti sociali' da sempre attenta alle tematiche inerenti al pensiero sociale della Chiesa. Mai come oggi l'uomo interroga l'ambiente e su di esso si interroga per cercare un rapporto di equilibrio dal quale dipende l'assetto del pianeta ma anche il benessere delle future generazioni. Una sfida che non è soltanto ecologica ma anche, prima di tutto, valoriale e, per un cattolico, chiama in causa sopra ogni elemento il rispetto per il creato a lui donato. "Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca- ricorda Ac citando le parole del Santo Padre - tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda , su questa barca ci siamo tutti". Azione Cattolica, dal canto suo, ricorda che "Le emergenze che stiamo affrontando in questi mesi interrogano il nostro rapporto con la natura , ridefiniscono gli equilibri sociali, economici, umani". E le parole del Sommo Pontefice, prosegue l'Ac legnanese, richiamano ad "Una diversa visione dei comportamenti umani nel creato, una ecologia integrale che interpella ciascuno, nei propri stili di vita, nel rispetto, nella tutela ,nella custodia della natura sin dai piccoli gesti quotidiani". Un messaggio che chiama a raccolta i laici cattolici per "coinvolgere - spiega ancora Azione Cattolica - non solo quanti siano più sensibili a tali comportamenti" ma chiede di "Raggiungere e suscitare interesse anche in quanti vi dedicano meno attenzione". L'appuntamento, vista l'emergenza pandemica, si potrà seguire soltanto da remoto ovvero sul profilo Facebook dell'Azione Cattolica cittadina o su Google Meet al profilo https://meet.google.com/wcz-vnxf-khc.

