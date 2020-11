150 pazienti Covid al Fornaroli

Primi segnali positivi dal Fornaroli: sono 150 i pazienti ricoverati per Covid-19 presso l'Ospedale di Magenta di cui 64 con casco CPAP. Sei in meno rispetto a venerdì.

Primi, lievi, segnali di speranza giungono oggi dall'Ospedale Fornaroli di Magenta. Rispetto a venerdì, infatti, vi è un lieve calo nei pazienti ricoverati per coronavirus. Ad oggi, come confermatoci dall'addetto stampa dell'ASST Ovest Milanese, sono 150 i pazienti ricoverati per Covid-19 presso l'Ospedale di Magenta di cui 64 con casco CPAP. Rispetto a venerdì, quindi, sono 6 in meno i pazienti totali ricoverati presso la struttura magentina. Sono invece 72 i ricoveri ad Abbiategrasso (anche qui 8 in meno rispetto al 20 novembre).

"Ci sono lievi diminuzioni - ci commentano dall'ASST Ovest Milanese - e speriamo sia un trend che prosegua. Ovviamente reparti e personale è pronto e sempre preparato per garantire la salute di tutti i cittadini. Chiediamo, come sempre, grande prudenza perchè il periodo è complesso e delicato".

Le riduzioni di posto sono sia (purtroppo) per alcuni decessi sia per per alcune guarigioni e minor nuovi ricoveri.

