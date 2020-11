226 ricoveri Covid a Legnano

Ad oggi, 23 novembre, sono 226 i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la struttura legnanese. 27 quelli in terapia intensiva (20 a Legnano e 7 all'Ospedale in Fiera).

I giorni della pressione costante e continua sul Pronto Soccorso non sono ancora lontani, ma forse, progressivamente, qualche lieve miglioramento si può davvero vedere. Anche presso l'Ospedale di Legnano vi è qualche segno di speranza per l'evoluzione della seconda ondata di Coronavirus.

Ad oggi, 23 novembre, sono infatti 226 i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la struttura legnaese. "La situazione è ovviamente in evoluzione - ci conferma l'ufficio stampa dell'ASST Ovest Milanese - ma qualche segnale incoraggiante si può scorgere. Rispetto a venerdì, per esempio, abbiamo 8 ricoveri in meno".

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27: 20 a Legnano e 7 all'Ospedale in Fiera nel 'modulo' di competenza del personale sanitario legnanese.

"Come presidi ospedalieri siamo chiamati a rispondere alle esigenze del territorio, ma anche della nostra Regione - ci spiega Eugenio Vignati, direttore medico dell'ASST Ovest Milanese - proprio per questo, in accordo con l'Assessorato regionale, manderemo del nostro personale per poter gestire un modulo presso la struttura ospedaliera realizzata a Fiera Milano City".

A Legnano, i pazienti con casco CPAP sono invece attualmente 61. Le riduzioni di posto sono sia (purtroppo) per alcuni decessi sia per per alcune guarigioni e minor nuovi ricoveri.

La situazione a Magenta e Abbiategrasso

