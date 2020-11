Ambulatorio chiuso per malattia

A Casorezzo l'ambulatorio infermieristico gestito dalla società 'Vita Serena', il cui quartier generale è piazza XXV Aprile, resterà chiuso fino a venerdì 27 novembre.

La sua funzione è di assistere persone che abbiano qualche problema di salute o comunque chiedano una consulenza in quest'ambito. Ma che succede se, ad ammalarsi, e tutti insieme, sono coloro che dovrebbero garantire questo servizio come può accadere in quanto anche loro soggetti a qualche malanno come ogni altro essere umano? A Casorezzo l'ambulatorio infermieristico gestito dalla società 'Vita Serena', il cui quartier generale è piazza XXV Aprile, ha avuto esattamente questo problema e ciò lo porterà a restare chiuso fino a venerdì 27 novembre. L'indicazione è appunto "Problemi di salute del personale infermieristico". Non è dato sapere se si tratti di Covid-19 o altre patologie. Ma, appunto, talora accade anche a chi deve curare di dover essere curato. E' la democrazia della malattia.

