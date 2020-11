Magnago Covid: 107 guariti e 178 positivi

Emergenza Covid-19 a Magnago e Bienate: buone notizie arrivano dalle persone guarite, che, ad oggi, sono 107, mentre per i positivi: "Ne abbiamo 178 - scrive il sindaco Carla Picco".

Emergenza Covid-19 a Magnago e Bienate: buone notizie arrivano dalle persone guarite, che, ad oggi, sono 107, mentre per i positivi: "Ne abbiamo 178 - scrive il sindaco Carla Picco - di cui 12 in ospedale; sono, infine, 270 le quarantene per contatto stretto. Inutile rammentare la delicatezza del momento e di come ognuno di noi debba fare la propria parte per arginare, contenere e ridurre al minimo i contagi. Abbiamo davanti, infatti, un periodo ancora difficile e senza l’impegno di tutti uscirne sarà davvero arduo".

