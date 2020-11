Sabato di... vaccinazioni

Giornata di vaccinazioni antinfluenzali quella di ieri (sabato 21 novembre) a Castano, nella 'Casa dei Castanesi' di via Moroni. C'è, ora, la possibilità anche di una seconda data.

La prima è andata, ma c'è la buona possibilità che ci possa essere anche una seconda data. Vaccinazioni antinfluenzali nella 'Casa dei Castanesi' di via Moroni a Castano: se, insomma, nella giornata di ieri (sabato 21 novembre) sono stati diversi i cittadini castanesi e non che si sono susseguiti nei locali di quella che una volta era la scuola Media, adesso, vista anche l'enorme richiesta arrivata, si sta ragionando sull'ipotesi di mettere in piede anche un secondo appuntamento. "Ats ci ha promesso un'altra data - dice il sindaco Giuseppe Pignatiello - attendiamo, quindi, l'informazione in tale senso. Nel frattempo, voglio ringraziare i dottori, la nostra Protezione Civile, l'associazione nazionale Carabinieri in congedo e i volontari che insieme hanno reso possibile questo importante servizio. Per la stessa campagna antinfluenzale, infine, ricordo a tutti che per qualsiasi informazione basta rivolgersi al proprio medico curante o, in caso di non adesione di quest'ultimo alle vaccinazioni, direttamente ad Ats". (Foto Franco Gualdoni)

CON LA PROCIV ALLA CAMPAGNA ANTINFLUENZALE



