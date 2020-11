Percorsi mezzi pesanti

Ci sono veicoli che, per l'eccezionalità dei loro trasporti e la pesantezza del loro carico, possono percorrere soltanto determinate strade. Due quelle individuate a San Giorgio.

Ci sono veicoli che, per l'eccezionalità dei loro trasporti e la pesantezza del loro carico, possono percorrere soltanto determinate strade. Solo le arterie viabilistiche che danno sufficiente margine di larghezza e sicurezza e non rischiano di avere problemi se fatte da qualche camion o tir. L'Amministrazione comunale di San Giorgio, in collaborazione con il comando di Polizia Locale che raggruppa i Comuni di San Giorgio e Canegrate, consapevole dell'urgenza di affrontare il problema ne ha individuate con precisione due. La prima è via Magenta che i mezzi adibiti ai trasporti eccezionali potranno percorrere in provenienza dalla strada provinciale 12 Legnano-Inveruno e fino al punto in cui via Roma si interseca con via Vittorio Veneto. La seconda, invece, è quella che dalle vie Marconi e del Campaccio si connette alla nuova arteria di congiunzione con via Ragazzi del 99. Lo scopo è evidentemente tenere i mezzi pesanti distanti dal centro cittadino per evitare appunto che il loro transito possa creare contraccolpi viabilistici e situazioni di disagio.

