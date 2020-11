Contatto stretto, ma era fuori

Controlli Covid: sanzionata una persona che, pur essendo 'contatto stretto', non era in casa. Altri 2 verbali, poi, per assembramento e consumo di alcol e cibo per strada di sera.

Doveva stare in casa, in quanto 'contatto stretto' di una persona in quarantena per Covid, ma, per due volte, non c'era. E così ecco che sono scattate le sanzioni. "Il soggetto - spiegano dalla Polizia locale di Turbigo - durante i vari controlli, non è stato trovato, appunto, al proprio domicilio. Gli abbiamo, pertanto, fatto un primo verbale da 400 euro e, poi, un secondo da 800". Ma questo è solo uno degli episodi, per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus, accaduti negli ultimi giorni in paese e che hanno visto intervenire gli agenti del comando di piazza Bonomi. Nello specifico, allora, sono state fatte due ulteriori sanzioni per assembramenti ed una ad un cittadino che consumava alcol e cibo per strada in orario serale.

