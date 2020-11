Ancora 3 decessi per Covid-19

Per il secondo giorno di seguito la comunità bustese conta 3 decessi di cittadini per il Coronavirus. Un dolore forte, solo in parte mitigato dall'inizio del rallentamento dei nuovi contagi.

Una situazione che sta davvero mettendo a dura prova anche l'emotività della comunità di Busto Garolfo e Olcella. Per il secondo giorno di seguito la comunità bustese conta 3 decessi di cittadini per il Coronavirus. Un dolore forte, solo in parte mitigato dall'inizio del rallentamento dei nuovi contagi.

"Anche questa sera devo tristemente annunciarvi ben tre decessi da covid - commenta il sindaco Susanna Biondi - L'aspetto più drammatico di questo virus continua a manifestarsi investendo tragicamente la nostra comunità. Ancora una volta non possiamo fare altro che stringerci con affetto alle loro famiglie in questo doloroso momento.

I casi di contagio attuali, in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti, sono 256 di cui 9 in ospedale. Negli ultimi due giorni sono risultate guarite 26 persone.

Come già saprete l'Ordinanza emanata oggi dal Ministero della Salute ha confermato la "zona rossa" sulla Lombardia.

Speriamo che queste misure siano efficaci ma i risultati più significativi derivano soprattutto dai comportamenti responsabili di ognuno di noi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro