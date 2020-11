Test sierologici da fine mese

Nei prossimi giorni verrà pubblicata la delibera su chi, tra i tre partecipanti, si è aggiudicato il bando per test sierologici in paese. "Il servizio confidiamo parta entro fine mese".

Il prima passo è ormai compiuto: scadeva ieri, 19 novembre, il bando di gara per aggiudicarsi lo spazio (gratuito) che l'Amministrazione guidata da Giovanni Cucchetti vuole adibire all'analisi sierologica per il Coronavirus.

"Sono tre i privati che hanno partecipato - ci dichiara - e nei prossimi giorni uscirà la determina per aggiudicare lo spazio. Molto probabilmente non sarà più a Castelletto ma a Cuggiono in uno spazio comunale. Per noi era molto importante cercare di offrire questo servizio alla popolazione e confidiamo che si possa avviare già per fine novembre".

Il test sierologico, a pagamento (ulteriori informazioni e modalità di prenotazione verranno comunicate settimana prossima), permetterà di valutare se la persona è entrata in contatto con il virus in passato (e quindi ha sviluppato anticorpi) o se ha un'infezione attiva (in questo caso nella medesima struttura verrà effettuato il tampone).

"Il servizio ovviamente è riconosciuto e accreditato secondo le linee regionali - ci spiega il Sindaco Cucchetti - Confidiamo che anche questa attività possa aiutarci a ridurre questa seconda ondata che tanto duramente ha colpito la nostra comunità".

