Uno Storace per i nati nel 2019

Una nuova pianta; uno Storace, per tutti i nati nel 2019, come segno di vita e futura energia. Lo metterà a dimora il Comune di Vanzaghello, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi (21 novembre), istituita con il Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 e confermata con la Legge n.10 del 14 gennaio 2013 (Norme per lo Sviluppo degli Spazi Verdi Urbani), l'occasione per porre l'attenzione sull'importanza degli alberi per la vita dell'uomo e per l'ambiente. L'anno scorso, con la collaborazione del Centro Socio Educativo 'Molecole', del Centro Anziani e degli alunni della scuola dell'Infanzia Statale e Parrocchiale e della Primaria - scrive l'Amministrazione comunale - abbiamo ricordato la grande Quercia secolare che si trova sul nostro territorio, simbolo di forza e longevità. Nel 2020, invece, abbiamo pensato di mettere a dimora una nuova pianta, uno Storace, e di dedicarla ai nati nell'anno 2019. Purtroppo l’emergenza sanitaria in corso non ci permette di ripetere la passata esperienza. Vogliamo, comunque, festeggiare insieme a tutti voi gli alberi, proponendovi una passeggiata tra le più significative e amiche piante che si trovano sul nostro territorio, con l’aiuto di Nonno Quercia e dei suoi percorsi".

