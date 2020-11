Il Municipio si illumina di verde per i bambini

Il Municipio si illumina di verde. Anche Vanzaghello, infatti, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ha deciso di aderire all'iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi.

Il Municipio si illumina di verde. Anche Vanzaghello, infatti, in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ha deciso di aderire all'iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, con la quale si invitano, appunto, i Comuni italiani ad illuminare, nella serata di oggi (20 novembre), un sito del proprio territorio. E il paese del Castanese ha scelto proprio il palazzo Comunale, in quanto promotore, garante e custode dei diritti di tutti i cittadini, a partire dai più piccoli.

