"Disponibile ai tamponi, ma da Ats..."

La disponibilità, lui l'ha data, praticamente subito o quasi, ma dopo diversi giorni, ancora non ha ricevuto conferme, né tantomeno risposte. Ats non si è fatta più sentire...

La disponibilità, lui l'ha data, praticamente subito o quasi, ma dopo diversi giorni, ancora non ha ricevuto conferme, né tantomeno risposte. "Dov'è finita Ats?". Se lo sta chiedendo il dottor Franco Gaiara di Castano Primo, medico di base a Castano. "Già - ci racconta - Che costa sta succedendo? Molto semplice: lo scorso 7 novembre ho confermato, appunto, alla stessa Agenzia di Tutela della Salute, la mia adesione, come hanno fatto anche altri colleghi, ad effettuare personalmente i tamponi rapidi Covid per pazienti positivi e per i contatti stretti. Ci chiedevano se fossi, infatti, disponibili in tale senso e, nell'ottica di dare un contributo a questa lunga e complessa battaglia contro il virus, ho subito accettato. Ad oggi, però, sono ormai trascorse due settimane è non ho avuto più alcuna notizia a riguardo. Lo ripeto, la disponibilità c'è, ovvio che serve che le indicazioni arrivino con determinate tempistiche; Non si può programmare l'attività da un'ora all'altra".

