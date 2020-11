Covid Busto Garolfo: altri 3 decessi

Tre nuovi decessi per Covid-19 a Busto Garolfo e Olcella. "Ho già espresso alle famiglie le nostre sincere condoglianze - ha scritto il sindaco Susanna Biondi".

Tre nuovi decessi per Covid-19 a Busto Garolfo e Olcella. "Ho già espresso alle famiglie le nostre sincere condoglianze - ha scritto il sindaco Susanna Biondi - Ancora una volta ho raccolto i racconti del dramma che sempre la morte porta con sé, ma che questo virus amplifica enormemente per le condizioni di isolamento che impone. Non trovo altre parole e non credo ce ne siano di veramente adeguate".

