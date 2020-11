Cervo investito in superstrada

Si è avventurato lungo la Boffalora Malpensa ed è stato investito e ucciso probabilmente da un mezzo pesante che poi si è allontanato. Un cervo è stato ritrovato senza vita.

Si è avventurato lungo la Boffalora Malpensa ed è stato investito e ucciso probabilmente da un mezzo pesante che poi si è allontanato. Un cervo è stato ritrovato senza vita, questa mattina (giovedì 19 novembre), da una pattuglia della Polizia Stradale di Magenta che stava transitando all’altezza di Vanzaghello. E’ la stessa Polizia Stradale a ritenere che il cervo abbia saltato la recinzione e sia entrato nella superstrada per essere poi travolto da un camion. Conducente del mezzo che però non avrebbe chiamato nessuno, sicuramente non ha allertato la Polizia Stradale che ha ritrovato l’animale per caso. Non è raro il fatto che alcuni cervi che vivono nei boschi si avventurino lungo la superstrada rischiando di causare incidenti o di essere travolti, come purtroppo è accaduto oggi.

