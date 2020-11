Questo weekend dal 20 al 22 novembre sarebbe stato dedicato a InverArt. Non potendo per ovvie ragioni svolgersi la tradizionale manifestazione dedicata all'arte giovane, i Rockantina’s Friends hanno, comunque, trovato un modo di celebrarla, dando vita a 'In vino... InverArt'.

Questo weekend dal 20 al 22 novembre sarebbe stato dedicato a InverArt. Non potendo per ovvie ragioni svolgersi la tradizionale manifestazione dedicata all'arte giovane, i Rockantina’s Friends hanno, comunque, trovato un modo di celebrarla, dando vita a 'In vino... InverArt'. Dodici artisti hanno disegnato una bellissima collezione di etichette che saranno apposte su una bottiglia di vino, un blend di Cabernet e Merlot, prodotto da Cantina Urbana di Milano). Accanto alla possibilità di prenotare la propria bottiglia, vi è anche un menu di piatti pronti con cui accompagnare il calice di rosso (pizzoccheri, stufato con polenta, stinco con patate e polenta e zola). L'ordine, poi, verrà recapitato direttamente a casa (a Inveruno e anche paesi limitrofi).

Per prenotare la propria bottiglia, basta mandare un WhatsApp al numero 346/8185283, indicando la data di consegna, l'indirizzo e il nome sul citofono. Le date e orari di consegna sono le seguenti: 20-21 novembre, dalle 18 alle 21, e 22 novembre, dalle 12 alle 15. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

