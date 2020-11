All'interno dell'oratorio San Tarcisio Martire di Dairago ha visto la luce la costituzione di una redazione giornalistica. Un'occasione di ulteriore crescita per i giovani.

Piccoli giornalisti crescono. Con la voglia di raccontare la bellezza di quanto vedono intorno a loro a braccetto con quella di farlo secondo i valori del Vangelo. All'interno dell'oratorio San Tarcisio Martire di Dairago ha visto la luce la costituzione di una redazione giornalistica dei preadolescenti che promette di essere feconda nell'analisi e nella descrizione di quanto è spettatrice per condividerla con un vasto numero di persone. "I nostri preado - spiega sul profilo Facebook dell'oratorio, il parroco don Giuseppe Alloisio - saranno giornalisti un po' come Gesù il quale ci aiuterà a leggere la realtà, il Vangelo stesso ci darà lo spunto per imparare a capire il mondo, ad interpretare i fatti e a raccontarlo". Un'esperienza originale su cui l'oratorio scommette a occhi chiusi: "Sono certo - conclude - che ne vedremo delle belle". Da tempo, peraltro, in modalità da remoto visto il permanere dell'emergenza Covid, i giovani dairaghesi hanno preso a confrontarsi su tematiche di ampio respiro sui messaggi che emergono dalle Sacre Scritture così come su argomenti di attualità come l'amicizia.

