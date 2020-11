Soste veloci e scaglionamenti

Assembramenti fuori da scuola: ecco una serie di accorgimenti e nuove misure di sicurezza. Soste 'veloci' e uscite scaglionate per gli studenti di via Acerbi e via Giolitti a Castano.

Assembramenti fuori da scuola: ecco una serie di accorgimenti e nuove misure di sicurezza. Li hanno deciso, proprio in queste ultime ore, da una parte l'Amministrazione comunale di Castano e il comando della Polizia locale, dall'altra la dirigenza scolastica. Più nello specifico, allora, sono state previste aree di sosta 'veloce' per i genitori, nonché un'organizzazione scaglionata delle classi rispetto alla fine delle lezioni. "Chiediamo vivamente - scrivono il sindaco Giuseppe Pignatiello e il direttore dell'istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino, Giampiero Chiodini - di mettere in atto le regole, rispettando il divieto principale, ossia quello, appunto, di assembramento. Pertanto, diffidiamo già da ora ad occupare le zone di recupero dei bambini all'uscita dai plessi con parecchio anticipo rispetto all'orario prestabilito, nonché a stazionare in gruppi nei momenti di attesa. I trasgressori, come previsto dalla vigente normativa in atto, saranno sanzionati". Entrando ancor più nel merito, le uscite saranno così programmate: VIA ACERBI - Alle 16.20 - da via Del Pozzo le classi 2^A e 2^B, dalla scala principale (Stand 2000) la 1^B; dall'uscita secondaria (verso cartoleria) scende dalla scala la 1^A e dallo scivolo 1^C. Alle 16.25 - dalla scala principale la 4^A, scende dallo scivolo la 4^C; dall'uscita secondaria (verso cartoleria) la 3^A, dallo scivolo la 3^B. Alle 16.30 - dalla scala uscita principale (Stand 2000) la 4^B, scende dallo scivolo principale la 5^A; dall'uscita secondaria (cartoleria) scende dalla scala la 5^B; dallo scivolo, invece, la 5^C. VIA GIOLITTI - Alle 16.20 - dal cancelletto della Primaria le classi 1^A e la 1^B; dalla palestra la 4^A e la 4^B. Alle 16.25 - dal cancelletto la 2^A e la 2^B; dalla palestra la 5^A e la 5^B. Alle 16.30 - dal cancelletto la 3^A; dalla palestra la 3^B.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro