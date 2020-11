"Test e tamponi in auto"

Una mozione presentata dalla lista civica 'Nosate Rinasce', per chiedere al sindaco di attivarsi per un avviso pubblico per ricercare aziende che possano eseguire il 'drive through' in paese.

La mozione è stata, inoltrata, nella serata di ieri (mercoledì 18 novembre) via Pec, indirizzata direttamente al sindaco Roberto Cattaneo. A presentarla, la lista civica 'Nosate Rinasce - Lega, Centrodestra' (sui banchi dell'opposizione), per chiedere, appunto, al primo cittadino di attivarsi per pubblicare quanto prima un avviso pubblico volto a ricercare aziende specializzate che possano eseguire test antigenici e/o tamponi molecolari, in modalità 'drive through'. "Riteniamo che questa sia un'idea utile ed importante, soprattutto in un momento così difficile, dove i contagi sono alti e occorre, quindi, avere una mappa sempre più chiara e definita. Attualmente sono diponibili sul mercato test che possono individuare con rapidità (circa 15 minuti) la presenza o meno del virus all'interno delle mucose respiratorie di una persona - spiega il gruppo consiliare - Inoltre, con un simile servizio, si darebbe la possibilità ai nostri anziani e alle persone fragili di non uscire dai confini del Comune e di effettuare il tampone in totale sicurezza".

