Nosate Covid: altri 3 guariti; i positivi sono 7

Covid-19 Nosate: altri 3 cittadini, ufficialmente, guariti. A dare la comunicazione, come sempre, è il sindaco Roberto Cattaneo: "Per quanto riguarda, poi, le positività, ad oggi, ce ne sono 7 e persone considerate 'casi clinici' (in attesa di tampone) - scrive - I contatti stretti, invece, sono 3. Siamo, insomma, in leggera diminuzione, ma questo non significa abbassare la guardia. Quindi indossiamo la mascherina, manteniamo le distanze e laviamo e igienizziamo le mani frequentemente. Ricordiamoci tutti di rispettare queste semplici e fondamentali regole".

