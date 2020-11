Una mano alle associazioni

Millequattrocento euro in tutto suddivisi per quattro realtà. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo retta dal sindaco Susanna Biondi tende una mano economica alle associazioni.

Millequattrocento euro in tutto suddivisi per quattro realtà. L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo retta dal sindaco Susanna Biondi tende una mano economica all'universo delle associazioni, consapevole sia delle loro necessità in quest'epoca di emergenza sia del fatto che, oltre al buon cuore, hanno bisogno anche di ossigeno economico per portare avanti le loro iniziative. E così, a ciascuno dei quattro sodalizi, sono andati 350 euro. Si tratta di Avis, Combattenti e Reduci, Banco Alimentare di Lombardia e Hakuna Matata. L'Amministrazione comunale si è mossa sulla base delle domande di contributo che sono pervenute e in ossequio a una delibera dello scorso 29 settembre in cui aveva anche messo nero su bianco i criteri e le modalità per la ripartizione dei fondi stanziati.

