Buscate Covid: terzo decesso della seconda ondata

Emergenza Covid-19 a Buscate: c'è, purtroppo, il terzo decesso di questa seconda ondata. La situazione, poi, positività in paese e quella delle scuole.

Emergenza Covid-19 a Buscate: c'è, purtroppo, il terzo decesso di questa seconda ondata. "Ai familiari porgo le condoglianze a nome di tutta la comunità - ha detto il sindaco Fabio Merlotti - Per quanto riguarda, poi, le positività, i numeri sono saliti (siamo arrivati a 74), quindi è importante non abbassare la guardia. Voglio richiamare, inoltre, l'attenzione su alcuni comportamenti che, forse, non sono chiari ancora a tutti: ossia, i contatti stretti a casa devono stare il più isolato possibile; chiaro che è difficile, perché non sempre c'è la possibilità, ma è necessario che si seguano queste indicazioni". Infine, la situazione scuole: "In questo momento - ha concluso - c'è la buona notizia di una delle classi che era in quarantena che rientra (la 5^A delle Elementari), mentre si trovano in isolamento la 3^A, la 4^B e la 5^B delle Elementari, la sezione dei gialli dell'Infanzia e dei blu dell'Infanzia parrocchiale".

