Si illuminano le vie del paese, per vivere un Natale di luce in un periodo già buio e difficile. L'iniziativa dell'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco.

Poche ma doverose. Per ricordare che Natale è sempre Natale. E che un Natale senza di loro, le luci, non sarebbe la stessa cosa. Quest'anno in modo particolare per cercare di illuminare un po' il buio a cui l'emergenza della pandemia ha costretto molta parte della popolazione. E allora, dice il sindaco di San Giorgio su Legnano Walter Cecchin, luce sia per le vie della città. Una proposta che il primo cittadino rivolge come di consueto ai commercianti. "Anche in quest'anno particolare - spiega in una lettera - irto di difficoltà dovute alla situazione epidemiologica in atto, questa Amministrazione comunale vuole dare un segno di continuità e normalità, promuovendo l'iniziativa denominata 'Illuminatale 2020', con la collaborazione della Pro Loco di San Giorgio su Legnano". Attività economiche e privati cittadini del territorio potranno quindi portare il loro contributo all'allestimento di questa luminescenza. Chi vorrà potrà contribuire con circa 85 euro ad illuminare tutto un filare di una via, costo che potrà essere anche suddiviso tra più utenti. All'amministrazione comunale spetterà l'attivazione delle utenze pubbliche e il pagamento dell'energia eletttrica. Insomma, San Giorgio vuole illuminarsi di speranza. E gli interessati potranno rivolgersi, entro venerdì 27 novembre, agli indirizzi ecologia [at] sangiorgiosl [dot] org o alla Pec comune [dot] sangiorgiosulegnano [at] cert [dot] legalmail [dot] it oppure, ancora, chiamare lo 0331/401564. "Anche in questo periodo non semplice - conclude Cecchin - non abbiamo voluto pensare ad un Natale buio e senza luci. Per questo abbiamo scelto di continuare ad illuminare ogni sera le strade della nostra bella San Giorgio con le consuete luci".

