La biblioteca, direttamente a casa

Il Comune di Nerviano ha fatto decollare il servizio 'La biblioteca a casa tua'. Grazie a esso, i cittadini potranno contare sulla consegna a domicilio.

Istituito in questi giorni, promette di essere un prezioso ausilio per chi ama leggere. Specialmente in questo periodo nel quale la forzata permanenza a casa dovuta al Covid-19 induce molti a reinventare il loro tempo dedicandosi ad attività utili e piacevoli. Il Comune di Nerviano ha fatto decollare il servizio 'La biblioteca a casa tua'. Grazie a esso, i cittadini che risiedono a Nerviano e nelle sue frazioni potranno contare sulla consegna a domicilio del volume desiderato. Il servizio funziona tutti i giorni dalle 10 alle 12 e vi si accede componendo il numero 0331/438942 "Comunicando - specifica il Comune - le scelte o i consigli di lettura". Sarà anche possibile inviare, lasciando le proprie generalità anagrafiche e di indirizzo, una email a biblioteca [dot] nerviano [at] csbno [dot] net. I libri, specifica ancora il Comune, "Saranno consegnati in busta chiusa da personale della biblioteca che controllerà il ritiro a distanza". La cultura, sotto il cielo di Nerviano, continuerà a bussare alla porta dei cittadini sotto forma di allettanti proposte librarie.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro