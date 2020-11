Insieme alla Pro Loco

Tante le iniziative promosse dalla Pro Loco di San Giorgio su Legnano in questi lunghi e difficili. E diverse le attività in programma anche nelle prossime settimane.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - La missione principale di una proloco è quella di valorizzare il proprio territorio e proprio per questo, vista la situazione che stanno vivendo le attività di San Giorgio su Legnano stiamo puntando molto nel porgere loro una mano nel modo più semplice e sicuro che possiamo attuare, attraverso i nostri canali social rendendoci disponibili per pubblicità, passaparola e aiuto. Abbiamo quindi pensato in questi mesi ad iniziative che potessero essere d’aiuto per tutte le attività che operano sul territorio: 'Per Natale sostieni San Giorgio' - Lo scorso anno come Pro Loco abbiamo voluto fare un excursus di foto che raccontassero San Giorgio su Legnano negli anni. Quest’anno vogliamo perseguire ancora più fortemente la nostra “mission” e proponiamo un calendario dell’avvento in collaborazione con i commercianti e le attività Sangiorgesi, ma anche i singoli cittadini che vogliono farne parte. Abbiamo proposto ai commercianti e alle attività di fare una foto davanti al proprio negozio con un cartello da noi inviato con la scritta 'Per Natale sostieni San Giorgio'; d’altra parte, vogliamo coinvolgere anche i cittadini proponendo loro di mandarci dei selfie, foto di famiglia (nucleo familiare consentito da Dpcm) o cartelloni con la scritta 'Per Natale io sostengo San Giorgio'. L’obiettivo è quello di proporre ai cittadini che, viste le restrizioni che renderanno difficili le consuete compere natalizie, potranno acquistare un buono regalo da mettere sotto l’albero per i propri cari, presso i commercianti sangiorgesi che aderiranno all’iniziativa e che esporranno tale cartello fuori dal proprio esercizio commerciale. Il calendario partirà in data 1 dicembre e terminerà il 24 dicembre, proprio come un vero e proprio calendario dell’avvento. Le foto verranno pubblicate giornalmente, in base all’ordine di arrivo, sui nostri canali social (Facebook: Pro Loco San Giorgio su Legnano e Instagram: Prolocosangiorgiosl) e alterneremo foto di commercianti con foto di singoli cittadini. Sarà nostra premura raccontare al meglio l’attività che posteremo così da spingere sempre più sulla pubblicità verso l’esercizio commerciale che partecipa all’iniziativa. Per partecipare all’iniziativa basterà mandare un messaggio sulle nostre pagine social oppure alla mail prolocosangiorgio [at] libero [dot] it. 'ADOTTA UNA LUMINARIA' - Abbiamo aderito all’iniziativa “Illuminatale” in collaborazione con il Comune di San Giorgio su Legnano: iniziativa rivolta a tutte le attività economiche e ai privati cittadini che desiderano dare il proprio contributo per illuminare a festa tutte le principali vie del paese. Come Proloco abbiamo lanciato “adotta una luminaria” rivolta principalmente ai singoli cittadini che, come contributo singolo o di gruppo (vicini di casa o gruppi di amici), vogliono contribuire ad illuminare le vie del paese. Per partecipare all’iniziativa basterà mandare un messaggio sulle nostre pagine social oppure alla mail prolocosangiorgio [at] libero [dot] it. 'LA RUBRICA DEL MERCATO CONTADINO' - Il 16 novembre 2019, il mercato contadino sbarca a San Giorgio su Legnano in Piazza Mazzini. L’iniziativa firmata Slow Food Legnano e in collaborazione con la Proloco San Giorgio su Legnano e il Comune di San Giorgio su Legnano, anima ogni terzo sabato del mese la nostra piazza Mazzini con la vendita di prodotti agricoli a km 0. Dopo quasi un anno di conoscenza, attività e collaborazione, e visto il periodo difficile che sta colpendo anche questa categoria, abbiamo voluto lanciare l’iniziativa 'La rubrica del mercato contadino': abbiamo chiesto agli espositori del materiale video o foto che raccontassero la loro storia, la produzione e i valori che caratterizzano la loro attività e abbiamo creato per loro video ad hoc. Stiamo postando giornalmente i video contornando le immagini con delle parole che potessero raccontare peculiarità e valori dell’attività degli espositori che partecipano. Per le attività che operano nella zona inoltre, vogliamo come sempre porgere una mano di collaborazione, aggiungendo informazioni relative ai servizi di consegna a domicilio che sono attivi oggi sul nostro territorio. Prossimo appuntamento, salvo nuove disposizioni da parte dello Stato, sabato 21 novembre 2020 dalle 9 alle 13 presso piazza Mazzini a San Giorgio su Legnano. Sarà l’occasione, per i soci Proloco, di poter usufruire delle convenzioni Pro Loco che sono ora attive con molti espositori del mercato: recati al mercato e cerca tra le bancarelle il bollino con il logo Pro Loco, mostra la tua tessera e accedi allo sconto a te riservato.

