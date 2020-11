Davanti al PC... si fa lezione

L'emergenza Covid-19 e la scuola che, inevitabilmente, cambia. La cosiddetta didattica a distanza: siamo andati all'istituto 'Torno' di Castano per seguire una lezione in 'Dad'.

Il primo colpo d'occhio non può che non andare, inevitabilmente, su quei banchi vuoti; poco più in là, poi, i computer e la lavagna elettronica accesi e pronti, perché la lezione sta per cominciare. Già, la cosiddetta 'Dad', o per essere ancora più precisi la didattica a distanza. La scuola, insomma, che cambia: niente alunni in classe (non si può; l'emergenza Covid-19 e le disposizioni dei vari Dpcm e delle differenti ordinanze), almeno la grande maggioranza, ma solo i professori e, appunto, il tempo di collegarsi ed ecco che si parte. "Una modalità che ritorna anche in questa seconda ondata, dopo che era stata messa in campo già in primavera, quando era iniziata la pandemia - spiega Graziano Barera, prof. dell'istituto superiore 'Torno' di Castano - Che cosa abbiamo fatto, allora? Innanzitutto si è creata l'apposita piattaforma, quindi sono state assegnare ai 1400 studenti ed ai 160 docenti le specifiche credenziali d'accesso e, in parallelo, si è dato vita a dei tutorial, per spiegare agli insegnanti le modalità di utilizzo e come essere produttivi con gli alunni". Un lavoro davvero enorme di impostazione e sviluppo, dunque. "Altro tassello - prosegue - sono stati i regolamenti che abbiamo voluto studiare e realizzare, al fine di indicare e suggerire ai ragazzi come comportarsi e, inoltre, durante l'estate, con una normativa ministeriale, si sono strutturate meglio le singole strumentazioni". Dalla preparazione ed organizzazione, insomma, all'attività vera e propria. "Partiamo dalle apparecchiature che ci servono - racconta Barera - ossia il computer e, in qualche caso, anche la lim. Poi, il secondo step riguarda il mettere 'nero su bianco' (attraverso le apposite applicazioni ed i programmi) i contenuti che verranno affrontati con i ragazzi e, in ultimo, si attiva il collegamento. Da sottolineare che gli allievi vengono puntualmente avvisati sugli orari, ma, comunque, ogni volta che c'è lezione, il giorno prima mandiamo loro un promemoria". Tutti, allora, in video e... si comincia. "L'operazione che si fa, inizialmente, è quella di controllare le opzioni della riunione - conclude - Poi, man mano che ogni studente si attiva, comparirà sullo schermo e da qui l'attività potrà prendere ufficialmente il via. Si è deciso, infine, da nostro regolamento, almeno 5-10 minuti prima che le lezioni partono, di dare agli alunni la possibilità di fare una pausa, anche perché se no starebbero 6 ore davanti al computer senza interruzione. E lo stesso vale pure per i professori, considerato il fatto che molti hanno più classi". (Foto Franco Gualdoni)

IN CLASSE PER LA DIDATTICA A DISTANZA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro