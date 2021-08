Post diploma: "Which future?"

Quale futuro dopo il diploma? La risposta ve la dà l'istituto superiore Torno di Castano. Corso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per inserirsi nel lavoro.

"Which future?". Già "Quale futuro?. Chissà quante volte se lo saranno chiesto gli studenti, una volta superato l'esame di maturità; beh... ecco adesso, proprio per provare a rispondere a questa domanda e venire loro incontro, il nuovo corso post diploma, focalizzato su Marketing, comunicazione e controllo di bilancio. Una proposta, certamente, importante e che nasce dalla collaborazione e dal lavoro di più realtà: innanzitutto, l'istituto superiore Torno di Castano (promotore e location, appunto, dell'iniziativa, in calendario da ottobre 2021 a luglio 2022), assieme, poi, ci sono 25 imprese del territorio, l’associazione Confindustria Alto Milanese di Legnano, l’Università degli Studi d’Insubria di Varese, il Centro di Formazione Professionale Promos, l’Agenzia Regionale per il lavoro ETJCA spa, l’impresa Sociale Energheia e il Comune; quindi, il progetto nella sua specificità prevede, come detto, un corso di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per specializzarsi e inserirsi nel mondo del lavoro con una qualifica professionalizzante. Le lezioni, completamente gratuite, inoltre, sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo, dai Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e Istruzione e da Regione Lombardia e danno la possibilità di conseguire una Certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore che attesta le competenze acquisite. Ancora più nel dettaglio, l'iniziativa è strutturata con 600 ore in alula (con docenti interni della stessa scuola di piazzale Don Milani e con insegnanti professionisti provenienti dal mondo del lavoro) e altre 400 di tirocinio aziendale da svolgersi in attività del territorio. Per avere maggiori informazioni o per inviare le domande di iscrizioni, indirizzo mail postdiploma [at] istitutotorno [dot] edu [dot] it (entro il 30 settembre).

