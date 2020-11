Covid Magnago: 140 positivi; 10 in ospedale

Sono, in totale, 140 i casi di positività al Covid-19 a Magnago e Bienate, di cui 10 ricoverati presso gli ospedali del territorio. Sono, invece, 57 le persone guarite.

Sono, in totale, 140 i casi di positività al Covid-19 a Magnago e Bienate, di cui 10 ricoverati presso gli ospedali del territorio. "Per quanto riguarda, poi, i casi clinici e di contatto - scrive il sindaco Carla Picco - ne abbiamo 195, mentre i guariti sono 57. Purtroppo in questa seconda fase del contagio due sono i nostri concittadini che ci hanno lasciato. I dati restano sempre preoccupanti e ricordo che dietro ai numeri ci sono persone, famiglie e amici che soffrono e che sono preoccupati giustamente per l’evolversi del quadro clinico di oltre 300 persone. Rispettiamo il loro dolore e aiutiamo i sanitari e tutti coloro che in questi giorni operano con fatica per tutelare la nostra salute. Non finirò mai di rammentare la necessità di comportamenti rigorosi, rispettosi delle regole sanitarie: distanziamento, mascherina, sanificazione costante di mani e superfici, permanenza limitata alle necessità strettamente improrogabili, in luoghi chiusi. Limitare gli spostamenti riduce le occasioni di contatto e la diffusione del contagio. Faccio appello al vostro senso civico, appello che sono certa non cadrà nel vuoto".

