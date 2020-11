Consiglio Legnano: tanta 'carne sul fuoco'

Diversi gli argomenti e le tematiche affrontate durante la seduta della massima assise cittadina. Interrogazioni e risposte tra maggioranza e gruppi di minoranza.

La carne al fuoco non è mancata, le difformità di vedute talora anche accese neppure. Svoltosi l'altra mattina, il consiglio comunale di Legnano non si è fatto mancare alcunché, dalla problematica sulla gestione del Covid alla questione Accam, dai parcheggi gratuiti nel strisce blu' al destino dell'area dell'ex piattaforma ecologica do via Ciro Menotto fino alla pulizia di piazza Mercato dove figlie e tombini rischiano di fare scivolare i cittadini. Tutto in streaming stante l' impossibilita di celebrare un consiglio in presenza a causa della pandemia. Avvio con la mano tesa della maggioranza che tramite il sindaco Lorenzo Rad8ce si è detta disponibile a un dialogo e a una collaborazione a tutto campo con cittadini e opposizione e quest'ultima a promettere di essere costruttiva e propositiva. Poi, però, ecco le prime scintille. QUESTIONE COVID - Diverse le interrogazioni con le quali le liste di opposizione 'Movimento per i cittadini', 'Lega Salvini Premier' e 'Toia Sindaco' hanno chiesto alla giunta una serie di lumi; qual è la fotografia dell'emergenza, cosa si è fatto per fronteggiarla e si sono mappati a vari servizi e necessità? La risposta della giunta è corsa nella corposa relazione del vicesindaco Anna Pavan; circa novecento persone in isolamento, 100 con il Covid, sostegno dato alle persone in condizione di fragilità con il Coc, in collaborazione con Polizia Locale, Protezione Civile, Caritas e associazioni, coinvolgimento di manieri e oratori, dialogo a tutto campo con medici, farmacisti e Rsa, monitoraggio costante delle situazioni di bisogno e contatto con i cittadini tramite i vigili, attivazione per aiutare di più le scuole a risolvere i problemi per le connessioni per le lezioni a distanza. A ciò si aggiungono i rapporti serrati con Ats e Asst per il supporto ai malati della pandemia e l'istituzione di una sezione del sito del Comune per informare i cittadini su situazione e contatti a cui poter fare riferimento. Tutto in moto rettilineo? No, perché Franco Brumana, capogruppo di 'Movimento dei cittadini', ha evidenziato come a suo avviso il Coc non sia stato sufficientemente attivo su alcuni aspetti come situazione nelle Rsa: "All'Accorsi ci sono stati 43 morti su 100 ospiti; propongo, poi, di istituire un servizio di consulenza psicologica e un telefono amico". Daniela Laffusa, per il Centrodestra, ha dal canto suo rimarcato che "Sono stati trascurati alcuni casi...". Quindi, come detto, SECONDA QUESTIONE, ACCAM - "Questo discorso - ha spiegato Radice rispondendo ad un'interrogazione di Brumana - si inquadra nell'obiettivo della nostra giunta di avere una politica d ingestione dei rifiuti sostenibile sul piano ambientale, economico e sanitario"; Radice si è poi soffermato su quanto deciso dal vertici di Amga che si sono detti disponibili a venire in soccorso di Accam, ma vogliono prima valutare con attenzione la situazione. "La questione - ha ribadito - è di vedere se il termovalorizzatore possa continuare a rappresentare un'opportunità, perché una struttura che funzioni solo al minimo non ci interessa". Anche in questo caso Brumana si è detto perplesso, in quanto "La questione è delicata, Amga sta proponendo di intervenire con 8 milioni di euro di cui circa 5 sono dei cittadini legnanesi. Ocorre convocare un consiglio comunale per parlare a fondo della questione e dico chiaramente che questo passo degli 8 milioni Amga non lo deve fare". Ancora, LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA MENOTTI - Di nuovo il sindaco Radice, in risposta ad un'nterrogazione di Brumana sul destino di un'area in cui potrebbero sorgere 160 appartamenti da 80 metri quadrati: "Per ora posso dirne poco perché é in corso una gara per la presentazione di offerte aperta fino al 19 novembre; posso, invece, affermare che in generale tra due anni scadrà il Piano di Governo del Territorio e, dunque, lo dovremo rivedere, tenendo presente che i piani attuativi, finché non scadono, restano anche a Pgt rinnovato". Brumana ha parlato della necessita di "Tenere in debito conto l'importanza che quell'area ha per lo sviluppo di Legnano". Infine, IL RESTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - Dalla lista 'Lega Salvini Premier', Carolina Toia ha chiesto delucidazioni riguardo alla demolizione di uno stabile tra le vie Macallé e Toselli in condizioni critiche. Sul punto è intervenuta a nome della giunta l'asessore Lorena Fedeli: "Il Comune - ha detto - ha intimato alla proprietà di verificare la sicurezza statica del perimetro dell'edificio per l'esecuzione delle opere volte ad eliminare le criticità rilevate. La proprietà ha provveduto a limitare la porzione di area e a demolire parte del muro perimetrale, rimuovendo la gronda della struttura in legno di via Macallé che stava cedendo, demolendo la quasi totalità dell'edificio dismesso con l'eccezione di una campata in viale Toselli. La perizia statica giunta a noi ha evidenziato che l'edificio è in sicurezza e non va demolito". Risposta da cui Toia, allegando una fotografia della situazione, non si è detta soddisfatta. Gli ultimi due punti vertevano su altrettante mozioni. La prima, proposta dalla lista 'Toia sindaco' e presentata da Francesco Toia, chiedeva il prolungamento della sospensione del pagamento dei parcheggi sulle strisce blu "Data - ha detto- l'impossibilita di igienizzare i parcometri e a sostegno dei cittadini". Dopo alcuni numeri portati dall'assessore Garbarino su incassi e utilizzo dei carri parcheggi che hanno evidenziato una flessione consistente nel loro impiego in questo periodo emergenziale, la maggioranza, per bocca del consigliere Anna Pontani, si è detta contraria ad accogliere la proposta in quanto "Non è provabile che i contagi si possano addebitare anche alla mancata sanificazione dei parchimetri, il provvedimento richiesto è avulso da ogni contesto normativo, si rischia di creare disparità di trattamento rispetto ad altre forme di parcheggio e gli incassi derivanti dai parcheggi sono preziosi perché poi il Comune li reinveste in opere utili alla collettività". Unanimità piena, infine e invece, sull'esigenza posta dalla lista 'Toia Sindaco' di garantire un adeguato livello di pulizia delle strade a beneficio di chi percorre piazza Mercato, per evitare che possa cadere su foglie o tombini con conseguenze spiacevoli. "Su questo discorso, che stiamo gestendo con Aemme Linea Ambiente - ha affermato l'assessore Bianchi - saremo molto vigili; abbiamo, comunque, già il servizio raccolta foglie che funziona da ottobre a gennaio".

