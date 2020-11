Sanificazione aree sensibili

Sanificazione della aree sensibili di Cuggiono e Castelletto. L'hanno fatta, nelle scorse, ore i Vigili del fuoco di Inveruno, appunto, nella cittadina del nostro territorio.

Sanificazione della aree sensibili di Cuggiono e Castelletto. L'hanno fatta, nelle scorse, ore i Vigili del fuoco di Inveruno, appunto, nella cittadina del nostro territorio. "Le zone direttamente interessate, sono state - scrive il sindaco Giovanni Cucchetti - parcheggio esterno al Comune, cortile interno e ingresso Parco di Villa Annoni, aree scuola Elementare, Media, dell'Infanzia e asilo Nido, piazzale farmacia e palazzo Kuster, fermata autobus piazza della Vittoria, ancora gli ingressi ospedale, carabinieri, ufficio postale e cimitero, fermata autobus e ingresso farmacia in piazza, fermata autobus via Manzoni e via S.Rocco, aree davanti al Baby Parking in via Garibaldi, alle banche e relativi ingressi, piazza Castelletto, area scuola dell’Infanzia di Castelletto e zone limitrofe al ponte del Naviglio di Castelletto".

