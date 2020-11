Nuovi lavori in paese

Realizzati i dossi per il rallentamento di via Gualdoni (zona chiesa) e via Beolchi, ora il cordolo verso via Annoni e avviato il parcheggio dell'Oratorio.

Questa situazione di semi-lockdown generale è forse ottimale almeno per una cosa: per i cantieri che stanno coinvolgendo Cuggiono in molte vie del centro. Il minor traffico e i minori spostamenti, infatti, stanno agevolando il proseguo degli interventi di riqualificazione stradale programmati dalla passata Amministrazione e ora, attentamente, monitorati e gestiti dalla nuova Amministrazione Cucchetti.

Dopo la realizzazione del dosso in via Gualdoni, appena prima della chiesa, e in via Beolchi, prima del parcheggio della banca, l'area sta vedendo sorgere il cordolo di sicurezza per i pedoni che svoltano dalla via della chiesa verso via Annoni.

Parallelamente ha preso rapidamente avvio il cantiere per i parcheggi antistanti l'Oratorio in via Cicogna, oltre 22 posti auto, con la tutela degli alberi e del verde, che garantiranno più sicurezza ai molti frequentatori della struttura (ora chiusa per l'emergenza Covid-19).

In via Garibaldi, invece, prosegue il cantiere mobile per il rifacimento dei servizi di allaccio gas che stanno ammodernando il vecchio impianto.

L'attenzione degli amministratori e della Polizia locale è per cercare di ridurre i disagi per i cittadini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro