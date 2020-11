Vigili del fuoco di Inveruno allertati al pronto soccorso dell’ospedale di Cuggiono per un ragazzino al quale era rimasto incastrato l’anello nel dito.

Un intervento piuttosto singolare quello dei Vigili del fuoco volontari di Inveruno nella mattinata di oggi (venerdì 13 novembre). Sono stati allertati al pronto soccorso dell’ospedale di Cuggiono per un ragazzino al quale era rimasto incastrato l’anello nel dito. Forse un gioco, fatto sta che per risolvere il problema sono dovuti intervenire i pompieri che sono riusciti a liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari. Non è raro il caso di un ragazzino che rimane con l’anello incastrato nel dito. Un episodio simile si era verificato anche al pronto soccorso di Magenta alcuni anni fa e anche in quell’occasione dovettero intervenire i vigili del fuoco per liberare il ragazzo.

