“Un lavoro di mesi e mesi”

L'ex sindaco di Inveruno Maria Grazia Crotti ricorda l'impegno e la passione con cui, per mesi e mesi, si pensava e organizzava la Fiera. Attività fatte per molti anni con Luigino Garavaglia e il comandate Giambattista Gornati.

I ricordi, alla fine, sono tanti, tantissimi (e, in fondo, diversamente non potrebbe essere, perché 19 anni di Fiera sono un numero davvero significativo), ma ce n'è uno che più di tutti porta nel cuore. "La sera prima del taglio del nastro - racconta l'ex sindaco di Inveruno, Maria Grazia Crotti - si andava, infatti, a fare un giro tra i padiglioni e qui si incontravano gli allevatori. Si scambiavano quattro chiacchiere, ci si informava e si portava loro anche del the caldo. Era un momento di grande contatto dal punto di vista umano". Già, la storica Fiera di San Martino, molto più di una vera e propria tradizione e di una manifestazione, bensì un importante punto di riferimento per il paese e per l'intero territorio e che, purtroppo, quest'anno, causa emergenza Covid-19, non ci sarà. "Certo il dispiacere e la tristezza sono enormi - continua Crotti - ma la salute delle persone viene prima di ogni cosa. Un evento che richiamava gente da ogni parte della zona, della Regione e dell'Italia. Un appuntamento che ti riportava anche indietro nel tempo, facendoti riscoprire attimi del passato. Non era, però, solo l'iniziativa, era tutto ciò che stava attorno. Il lavoro di programmazione e organizzazione, che partiva mesi e mesi prima, anzi fin dall'anno precedente, subito dopo che la precedente edizione era terminata. I gemellaggi con le altre realtà regionali: ci si spostava da Inveruno per andare a vederle di persona e raccogliere ogni informazione e caratteristica possibile, per poi portarle, appunto, nelle giornate di Fiera. O ancora i contatti con quanti sarebbero stati presenti, fino alla stesura del calendario dei diversi momenti di coinvolgimento e condivisione con la cittadinanza e il territorio. Immagini che si susseguono e che riempiono, ovviamente, di orgoglio e soddisfazione. Un impegno che ha sempre visto in campo più attori e che è sempre stato il principale punto di forza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro