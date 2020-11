L'affido familiare: tre incontri

Legnano: l'affido familiare sarà al centro di tre incontri visibili in streaming e organizzati dall'Asc Sociale del Legnanese So.Le di via XX Settembre.

Esperienza preziosa e opportunità di crescita. Sia per chi vi aderisce sia per chi lo riceve. Tema sempre molto attuale per la sua forte valenza sociale, l'affido familiare sarà al centro di tre incontri visibili in streaming e organizzati dall'Asc Sociale del Legnanese So.Le di via XX Settembre. Per potervi partecipare occorrerà iscriversi entro martedì 17 novembre. Il primo di essi è stato programmato per il 21 novembre dalle 9.30 alle 12.30 e verterà sul tema 'E' tempo di famiglia', il secondo per il primo dicembre dalle 20.30 alle 22.30 sul tema 'Una rete che sostiene', l'ultimo, il 12 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 con il titolo 'Il bambino al centro'. Gli appuntamenti sono aperti a single, coppie e famiglie. Per informazioni e iscrizioni i riferimenti sono due: servizio per l'affido familiare 0331.18.16.368 oppure 33480.83.016 o casella di posta elettronica affidi [at] ascsole [dot] it.

