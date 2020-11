Divieto giochi e spesa a domicilio

Il bilancio della situazione attuale a Dairago per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. E le disposizioni prese per cercare di contenere il più possibile il contagio.

I numeri scintillano di eloquenza: 138 positivi, 44 guariti, sei deceduti. Nel fornire ai suoi concittadini il consueto aggiornamento sulla situazione Covid-19 in paese, il sindaco di Dairago Paola Rolfi ne approfitta anche per indicare alcuni accorgimenti che ha ritenuto opportuno adottare a tutela della loro salute. "Con ordinanza sindacale - spiega- ho disposto il divieto di utilizzo dei giochi per bambini posti all'interno di parchi, spazi e aree versi pubbliche presenti su tutto il territorio comunale". Una decisione per lei non semplice, ma che, puntualizza, "Ritengo necessaria al fine di evitare precauzionalmente il crearsi di assembramenti". Un secondo passaggio da lei adottato al di là della consueta indicazione di adottare gli accorgimenti sanitari previsti da tempo dalle normative è di carattere social-assistenziale. "Stiamo riattivando - prosegue - il servizio di consegna della spesa a domicilio, rivolto alle persone in quarantena, a chi ha difficoltà motorie e patologie tali per cui risulta maggiormente rischioso uscire di casa, nei prossimi giorni indicheremo le modalità con cui poterne usufruire". Un servizio possibile grazie alla messa in comune degli sforzi con quelli della Protezione Civile "Ai cui volontari - conclude - porgo un sentito ringraziamento per l'infaticabile e fondamentale servizio reso alla nostra comunità in questa situazione emergenziale".

