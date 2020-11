Busto Garolfo: ottavo decesso per Covid-19

"Sono stata obbligata ad informarvi del decesso da covid di nostri concittadini per ben otto volte da 22 ottobre ad oggi - commenta Susanna Biondi - I 'positivi' sono invece 238".

Una serie continua, che non conosce tregua, e che sta provando davvero la comunità bustese. Oltre all'aumento dei contagi, prosegue anche il susseguirsi dei decessi.

"Il primo messaggio che ho letto iera mattina era quello di un nostro concittadino che mi annunciava la morte della mamma per covid - spiega Susanna Biondi, sindaco di Busto Garolfo - Anche oggi ci tocca fare i conti con questa amara realtà, con il dolore che colpisce famiglie della nostra comunità. La signora era ricoverata da diversi giorni. La sua età era al di sotto degli 80 anni.

Ho espresso alla famiglia le più sincere e sentite condoglianze a nome di tutti noi.

Un periodo davvero doloroso. Sono stata obbligata ad informarvi del decesso da covid di nostri concittadini per ben otto volte da 22 ottobre ad oggi.

La situazione dei contagi sul nostro Comune é la seguente: abbiamo attualmente 238 casi di positività di cui 15 ricoverati. Inoltre oggi sono risultate guarite 6 persone, siamo felici per loro e auguriamo una pronta ripresa.

Qualche aggiornamento dal mondo della scuola.

Per quanto riguarda le nostre scuole dell'infanzia si prosegue l'attività in presenza su tutte le 7 classi. Nessuna positività, e quindi nessuna classe in quarantena, dall'avvio dell'anno scolastico.

Per quanto riguarda la scuola primaria abbiamo due classi attualmente in quarantena sulle 30 classi totali.

Per quanto riguarda le 15 classi della scuola media, come saprete, in base al dpcm del 3 novembre, frequentano in presenza solo le prime e una di queste in questi giorni é in quarantena. Le classi seconde e terze attualmente svolgono le lezioni tramite didattica a distanza. Tra queste una classe sarebbe stata in quarantena fino al prossimo venerdì.

I fatti ci dicono che il nostro Istituto Comprensivo "Tarra" sta lavorando con grande attenzione e impegno".

