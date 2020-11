Busto Garolfo: 236 positivi e un altro decesso

Il racconto, sentito, del sindaco Susanna Biondi: "L'avevo sentito il giorno prima che stava meglio... poi è deceduto. Non ci sono facili soluzioni per un momento così drammatico".

La seconda ondata ha letteralmente investito la comunità di Busto Garolfo: un aumento costante e senza sosta di nuovi casi, positività e purtroppo anche molti decessi.

"Devo purtroppo iniziare questa comunicazione ancora una volta con una notizia dolorosissima - commenta il sindaco Susanna Biondi - Questa mattina è deceduta una persona che era ricoverata per covid. Purtroppo è successo ancora.

Vi confido che la notizia mi ha lasciato ancora una volta sconvolta. Avevo sentito telefonicamente questa persona proprio ieri pomeriggio, era ricoverata ma mi ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute. “Sto meglio” mi ha detto e ci siamo dati appuntamento tra qualche giorno. Poi un improvviso peggioramento se l’è portato via. Non trovo altre parole!

Ci stringiamo con sincero cordoglio al dolore della sua famiglia.

I dati di oggi, 10 novembre, ci portano a 236 casi attuali di positività di cui 11 ricoverati. Due persone sono fortunatamente guariti.

Non ci sono facili soluzioni per un momento così drammatico. Dobbiamo contare sulla responsabilità e la collaborazione di ognuno di noi.

Ci è richiesto di rimanere uniti, di sostenerci a vicenda, superando la rabbia e l’individualismo che la paura, le fatiche e le difficoltà stanno generando nell’animo di molti. Coraggio!"

