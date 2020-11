"Vaccino Covid efficace al 90%"

L'annuncio è arrivato direttamente dalla Pfizer e, poi, anche dalla BioNTech. Il ministro della Salute, Roberto Speranza: "Notizie incoraggianti, ma serve ancora tanta prudenza".

L'annuncio è arrivato direttamente dalla Pfizer e, poi, anche dalla BioNTech, le due realtà che congiuntamente stanno lavorando al vaccino anti Covid-19: "E' risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso - ha dichiarato il presidente della Pfizer, Albert Bourla". Quindi, ecco, come detto, anche la Biontech tedesca che, se da una parte ha confermato proprio la comunicazione della Pfizer, dall'altra ha aggiunto di voler chiedere, la settimana prossima all'ente FDA americano, l'autorizzazione per la produzione, assieme alla stessa Pfizer. "Le notizie di queste ore sul vaccino anti Covid sono incoraggianti, ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l'emergenza. Nel frattempo non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva - lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook".

