Giornata Mondiale contro il cancro: le iniziative gratuite straordinarie dell'Asst Ovest Milanese

Ricorre oggi, martedì 4 febbraio, la “Giornata mondiale contro il Cancro”. Per l’occasione, l’ASST Ovest Milanese ha previsto una serie di attività straordinarie e gratuite negli ospedali e sul territorio (ambulatori e case di comunità) dedicate ai cittadini nati fra il 1969 e il 1989.

“La nostra ASST coglie con convinzione il messaggio che questa iniziativa mondiale vuole lanciare – commenta il Direttore generale Francesco Laurelli – e in particolare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, i grandi passi avanti compiuti dalla ricerca, che diventano percorsi di cura che le nostre strutture mettono quotidianamente a disposizione dei pazienti grazie all’impegno e alla passione dei professionisti sanitari”.

“Le nostre campagne di sensibilizzazione si sviluppano in diversi periodi dell’anno e coinvolgono i Comuni e le associazioni del territorio – sottolinea il Direttore socio sanitario Giovanni Guizzetti – e in occasione della Giornata mondiale contro il cancro abbiamo previsto una serie di iniziative straordinarie che vengono realizzate oggi e nell’arco della settimana. In particolare, nelle case di comunità e negli ospedali, verranno eseguite vaccinazioni ai malati oncologici, screening con test rapidi per l’Epatite C, accessi diretti per la prenotazione degli screening oncologici”.

A fine febbraio, inoltre, partirà un ciclo di conferenze dedicate alla prevenzione e diagnosi del tumore alla mammella, organizzate in collaborazione con la LILT, che coinvolgerà diversi comuni della zona.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!