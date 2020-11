Scuola... all'aria aperta

Sono arrivati infatti tavoli e panche per l’esterno per favorire, quando possibile, anche la didattica all’aria aperta.

Il progetto del nuovo plesso scolastico, che vedrà a breve l'avvio dei lavori e l'arrivo degli studenti per settembre 2022, è già di suo un capolavoro di progettazione e ricerca finanziamenti. Ma spesso, dietro ai grandi progetti, vi sono anche tanti piccoli lavori ed interventi per rendere migliore le lezioni ai bambini. Il Comune di Inveruno non si ferma e, anche in questi mesi così difficili, riesce sempre a trovare nuove e originali proposte per migliorare le attività dei ragazzi.

Sono arrivati infatti tavoli e panche per l’esterno per favorire, quando possibile, anche la didattica all’aria aperta.

"Quest’anno nell’ambito dell’acquisto di arredi per le nostre scuole abbiamo scelto, tra le altre cose e di concerto con la dirigenza scolastica abbiamo fatto questa scelta", commenta il sindaco Sara Bettinelli.

Un'idea semplice ma geniale, anche considerato il periodo, per garantire un rapporto più diretto dei ragazzi con l'ambiente circostante.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro