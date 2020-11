Milano: 353 nuove società per la mobilità sostenibile

Dal Checco: “Dobbiamo avere il coraggio di cambiare rotta, è il momento di modificare il nostro approccio verso l'ambiente puntando su un'economia e una mobilità più sostenibili”.

Biciclette, monopattini, sharing, crescono le imprese legate alla mobilità sostenibile: a settembre 2020 sono 353 a Milano (+6,3% rispetto allo scorso anno), 839 in Lombardia (+3,7%) e 6.281 in Italia (+4,5%). Lombardia prima regione a livello nazionale con un’attività su 8. Si tratta soprattutto di noleggio di autoveicoli, 586 imprese di cui 274 a Milano e di fabbricazione e montaggio di biciclette (97 di cui 39 a Milano). Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro delle imprese al terzo trimestre 2020 e 2019.

Ha dichiarato Massimo Dal Checco consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: “Dobbiamo avere il coraggio di cambiare rotta, è il momento di modificare il nostro approccio verso l'ambiente puntando su un'economia e una mobilità più sostenibili. Nonostante il difficile momento le nostre imprese ci sono, pronte a guidare l’innovazione, con l'obiettivo di ripartire con una marcia in più. Con e-mob coinvolgiamo i giovani delle scuola in webinar con le imprese. Vogliamo condividere con loro idee, visioni. Il tema della sostenibilità ambientale è un obiettivo che attraversa in modo trasversale le azioni della Camera di commercio: assistenza e formazione per imprese su economia circolare e green economy, contributi per chi investe in qualità dell’aria e tutela dell’ambiente, ricerca sull’impatto dei combustibili e sulla decarbonizzazione che porta avanti Innovhub S.S.I..”

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è tra i promotori di E_mob: le iniziative saranno fino all’11 novembre. Prevista una rassegna didattica tramite webinar sui temi della mobilità sostenibile, dell’energia rinnovabile, della tutela ambientale e delle risorse naturali. È rivolta agli studenti di tutte scuole primarie e secondarie di I e II grado dell’area metropolitana di Milano e dei 150 comuni italiani firmatari della Carta della Mobilità Elettrica. Si tratta di una serie di webinar con animazioni, contributi di e-learning e percorsi didattici realizzati con il coordinamento del Comune di Milano. Il giorno 11 novembre in programma la presentazione dell’E-Mobility Report del Comitato Scientifico di e_mob, di cui fa parte Innovhub S.S.I. Si parlerà in particolare degli scenari concreti collegati alla mobilità elettrica. Tutti gli eventi saranno disponibili in steaming. Per maggiori informazioni: https://emob-italia.it/e_mob-2020/

Le iniziative della Camera di commercio a favore dell’ambiente, dell’economia circolare e della mobilità sostenibile. La Camera di Commercio, grazie all’organizzazione di assistenze specialistiche e workshop (attualmente tutti in modalità digital) garantisce un continuo percorso formativo alle aziende, informandole e sensibilizzandole sulle diverse tematiche, con focus e percorsi dedicati anche alla transizione verso l’economia circolare. Con il progetto RI-ECCO, per esempio, realizzato in collaborazione con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, negli ultimi due anni ha coinvolto le imprese del territorio in incontri formativi, ha organizzato tavoli di lavoro e offerto un supporto individuale per un checkup dei bisogni specifici di ogni singola azienda. Le imprese che hanno partecipato al progetto RI-ECCO nell'analisi della performance complessiva hanno ottenuto una percentuale del 34%, superiore rispetto alla media italiana che è del 26%, distinguendosi soprattutto nell'applicazione dei criteri di circolarità nella fase della progettazione/design del prodotto e in quella dell'utilizzo/servizi post-vendita con 14 punti percentuali in più rispetto al risultato nazionale.

Sul tema della mobilità sostenibile, la Camera di Commercio organizza annualmente, in collaborazione con Assolombarda, la Mobility Conference Exhibition (MCE), per promuovere l’innovazione del settore dei trasporti e dei servizi collegati, dando voce alle start up più significative in tale ambito e favorendone l’incontro con le imprese più mature. Per quest’anno anche la MCE avrà un format tutto digital che si svolgerà nella giornata del prossimo 23 novembre: 16 le startup finaliste selezionate.

La Camera di commercio rileva inoltre i prezzi dei dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici che rientrano nel listino dei “Prezzi indicativi dei materiali per impianti elettrici e speciali” attraverso un tavolo tecnico costituito con le associazioni di categoria degli operatori di filiera (produttori, grossisti-installatori, acquirenti).

Le iniziative di Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria, società partecipata della Camera di commercio. Attraverso la sua Area Stazione Sperimentale per i Combustibili da oltre settant’anni segue e sviluppa gli aspetti tecnici, normativi e di ricerca sperimentale legati all’energia, ai combustibili e in conseguenza ai trasporti e al loro impatto ambientale, in particolare grazie al suo Laboratorio Emissioni Autoveicolari (LEA). Innovhub SSI co-finanzia con il Politecnico di Milano un dottorato sul tema dell’LCA (analisi del ciclo di vita) dei veicoli ad alimentazioni alternative a confronto coi veicoli elettrici e negli ultimi cinque anni ha svolto attività di ricerca e sviluppo pre-competitivo e test di omologazione per piccole e medie imprese italiane impegnate nella creazione ed inserimento sul mercato di veicoli elettrici. Presso il laboratorio sono stati infatti determinati e certificati i parametri fondamentali per l’efficienza e il funzionamento di un mezzo elettrico quali il consumo elettrico e l’autonomia del veicolo di una decina di veicoli.

Le imprese della mobilità sostenibile per regione italiana. La Lombardia con 839 imprese su 6.281 è prima in Italia nei settori legati alla mobilità sostenibile (+3,7%). Seguono: Lazio con 741 (+3,3%), Sicilia con 626 (+4,5%), Veneto con 550 (+5%) e Campania con 539 (+13,7%). In particolare, la Lombardia eccelle nel noleggio di altri mezzi di trasporto terrestre, il Veneto nella produzione di biciclette, il Lazio nel noleggio di autovetture e la Toscana nel noleggio di biciclette.

Le imprese della mobilità sostenibile per provincia italiana. Roma guida la classifica con 562 attività (+5%). È seguita da Milano con 353 (+6,3%). Terza Napoli con 279, in forte crescita (+15,8%). Tra le prime anche Catania (194, +11,5%), Torino con 174 (+3%), Sassari (134, +2,3%) e Salerno (122, +20,8%). Roma è specializzata nel noleggio di autovetture e in quello di altri mezzi di trasporto terrestre, rispettivamente con 498 e 32 imprese. Per quanto riguarda le biciclette, Padova e Milano sono prime nella fabbricazione e nel montaggio e Trento nel noleggio con una quarantina di attività mentre negli accessori si distingue Vicenza con una trentina.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro