Un’estate di fiabe da vivere al Museo Sutermeister

‘Il Museo delle storie antiche’: abitare le fiabe e giocare con la narrazione. Un ciclo di appuntamenti di racconti per bambini al Museo Civico ‘Guido Sutermeister’.

A partire da sabato 28 giugno, il Museo civico ‘Guido Sutermeister’ si trasforma in un luogo magico dove le storie non si ascoltano soltanto, ma si vivono. Prende infatti il via ‘Il Museo delle storie antiche’, un ciclo di incontri dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, a cura dell’associazione Radice Timbrica Teatro, nell’ambito della rassegna culturale ‘La Bella Estate’.

Gli appuntamenti si terranno ogni sabato alle 10.30 fino al 26 luglio, in uno spazio dove narrazione, gioco teatrale ed esplorazione emozionale si fondono per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente. Ogni incontro inizia con una fiaba narrata “a voce bassa”, come si faceva un tempo: storie che parlano di paura e coraggio, di perdite e trasformazioni, di desideri che prendono forma.

I bambini avranno l’occasione di immergersi nei racconti non solo grazie alla voce del narratore, ma anche attraverso la gestualità: insieme, giocando, renderanno vive queste storie, entrando nei personaggi e abitando i “c’era una volta…”

In un’epoca in cui tutto scorre veloce, fermarsi a immaginare diventa un gesto rivoluzionario: le fiabe rallentano il tempo, aprono nuovi sguardi, permettono di viaggiare in mondi lontani per comprendere meglio il proprio.

Il museo, da sempre custode di memorie antiche, per questa estate accoglierà anche storie vive, pulsanti, che si intrecciano con gli spazi e le suggestioni dell’esposizione. I racconti selezionati sono quelli della tradizione popolare, alcuni nelle versioni originali dei fratelli Grimm: ‘Sassolini sul sentiero’, ‘Storie di lupi e altri animali’, ‘Specchietto, favella!’ (una Biancaneve un po’ diversa da quella conosciuta dal mondo Disney), ‘Il naso d’argento’, fiaba piemontese che richiama il mito di Barbablù, e ‘Quando la cenere va al ballo’ (un’altra principessa conosciuta, Cenerentola, ma qui nella versione originale dei fratelli Grimm).

Per partecipare in tutta comodità è consigliato portare un cuscino o un telo da stendere a terra. L’iniziativa è gratuita e rappresenta un’occasione preziosa per far scoprire ai bambini il potere trasformativo delle storie: un’estate per abitare le fiabe, riscoprire il piacere dell’ascolto e dare forma ai sogni.

