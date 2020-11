Torna Fabrizio Moro

Fabrizio Moro torna con un nuovo disco “Canzoni d'amore nascoste"(Fattoria del Moro distr. Believe), da oggi in pre-order.

Fabrizio Moro torna con un nuovo disco “Canzoni d'amore nascoste"(Fattoria del Moro distr. Believe), da oggi in pre-order. Il 20 novembre sarà invece disponibile in versione cd, vinile, in digitale e sulle piattaforme streaming. Per la rotazione radiofonica, sempre dal 20 novembre, è stato scelto il singolo “Melodia di giugno”.

“CANZONI D’AMORE NASCOSTE” 11 brani: 2 brani inediti e 9 canzoni d’amore edite, interamente ricantate, risuonate e con nuovi arrangiamenti.

Questa la track list :

. Melodia di giugno

. Domani

. Nun c’ho niente (inedito)

. Il senso di ogni cosa

. Canzone giusta

. Sangue nelle vene

. Intanto

. 21 anni

. Voglio stare con te (inedito)

. L’illusione (sempre w l’amore)

. Non è la stessa cosa

