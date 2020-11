Inveruno: 174 positivi e un decesso

Crescono in maniera esponenziale i contagi nelle comunità di Inveruno e Furato, che oggi registrano 174 concittadini positivi e, purtroppo, anche il decesso di una persona che era ricoverata in ospedale.

Continua a peggiorare la diffusione del Coronavirus all'interno delle comunità di Inveruno e Furato.

"Ad oggi - scrive il sindaco Sara Bettinelli nell'aggiornamento di domenica 8 novembre - ad Inveruno e Furato 174 concittadini sono positivi al virus, 19 più di ieri".

Purtroppo quest’oggi un nostro concittadino, positivo e ricoverato in ospedale, è deceduto. Ho provveduto a contattare la famiglia esprimendo le condoglianze della intera Comunità".

I numeri, che salgono in maniera esponenziale, permettono di comprendere la situazione delicata, da affrontare con la collaborazione di tutti.

Le persone in quarantena obbligatoria sono ben 415 e 9 le persone ricoverate.

"Oggi ho contattato alcuni nostri concittadini per accertarmi della loro situazione - continua il Sindaco - per alcuni la fase dei sintomi è passata, per altri invece il pieno della fase sintomatica si sta concretizzando in questi giorni".

L'unico modo per contrastare il contagio da Coronavirus è quello di attenersi alle nuove normative in vigore, con attenzione e grande responsabilità.

"Esprimiamo tutto il nostro supporto a tutti coloro che stanno lottando contro questo virus, ricoverati in ospedale ed al proprio domicilio".

"Facciamo squadra ed andiamo avanti con rigore e pazienza!!! - conclude il Sindaco Sara Bettinelli - Insieme, solo insieme, ce la faremo".

